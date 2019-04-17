Реконструкцию собора Парижской Богоматери хотят завершить в течение пяти лет

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал восстановить собор Парижской Богоматери в течение пяти лет, сообщает ТАСС.

«Мы — народ созидателей и нам многое предстоит реконструировать. Да, мы восстановим Нотр-Дам и сделаем этот собор еще красивее. И я хочу, чтобы эти работы были завершены через пять лет», — заявил во время телевизионного обращения к жителям страны президент, посчитав идею вполне осуществимой.

Также Макрон рассказал, что «разделяет боль» от произошедшего вместе с французами и иностранцами, любящими Париж, и отметил отвагу пожарных, которые пытались потушить пожар.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля и был потушен утром 16 апреля. В общей сложности он продолжался около 14 часов.

От пламени удалось отстоять фасад и обе башни храма, из-за огня обрушились шпиль и большая часть кровли.

Ранее реставратор Петропавловского собора Казани оценила риск пожара, подобного в Нотр-Дам-де-Пари.

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