Темпы роста задолженности россиян по кредитам увеличились

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Согласно данным на 1 апреля текущего года, годовой прирост объема выданных физическим лицам кредитов составил 24,2%. Об этом рассказала директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на круглом столе в «Парламентской газете», передает ТАСС.

Из показанной же представителем Центробанка презентации следовало, что годовой прирост ипотечного кредитования достиг 25,4%, а потребительского кредитования – 23,7%.

При этом Данилова констатировала, что темпы роста кредитования довольно высоки: они в разы опережают увеличение как номинальных доходов (4,3%), так и заработной платы (9,9%).

В связи с этим руководитель департамента ЦБ обратила внимание на то, что рост нагрузки по необеспеченным кредитам скоро достигнет уровня 2014 года.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», совокупный объем долгов россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума еще в конце прошлого года.

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