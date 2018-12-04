Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Совокупный объем долгов россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума. Об этом говорится в посвященном экономике РФ докладе Всемирного банка, передает ТАСС.

При этом оказался превышен предшествующий максимум, зафиксированный в конце 2014 года. Ранее о вероятном достижении соответствующего уровня долговой нагрузки предупреждал Банк России.

В докладе Всемирного банка отмечается также, что в РФ кредитная структура изменилась за десять лет: практически исчезли валютные кредиты, и на кредиты в рублях приходится 99,3% общего их объема.

Кроме того, эксперты обращают внимание на возобновление роста доли рублевых ипотечных кредитов. Ранее она росла в 2008 году и затем практически не менялась примерно шесть лет, однако в 2014-м возобновила рост. Сейчас на ипотеку приходится 42,5% от общей задолженности населения страны.

По словам аналитика Всемирного банка Апурва Санги, Центробанк в курсе существующих рисков и принимает необходимые меры, отмечает агентство «Прайм».

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