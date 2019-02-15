На границе с Татарстаном появится одна из башкирских ТОР

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На границе с Татарстаном, в Нефтекамске, появится одна из трех новых территорий опережающего развития, которые будут созданы на территории Башкортостана. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Кроме того, еще две ТОР возникнут в башкирских городах Белорецк и Благовещенск, передает «Башинформ».

«Это льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры для привлечения инвестиций и ведения бизнеса», – прокомментировал новость на своей странице в Facebook’е врио главы РБ Радий Хабиров.

Всего в Башкортостане насчитывается шесть моногородов. Территории опережающего социально-экономического развития ранее уже были созданы в Белебее и Кумертау. Таким образом, не стал территорией опережающего развития только город Учалы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня на встрече с главами регионов в Сочи объявил о создании в Татарстане территории опережающего развития «Менделеевск».

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