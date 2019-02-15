Медведев постановил создать ТОР в Менделеевске

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Председатель Правительства России Дмитрий Медведев объявил о создании территории опережающего развития (ТОР) «Менделеевск». Об этом он сообщил на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба Президента РТ Рустама Минниханова.

«Создание ТОР „Менделеевск“ позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — АО „Химический завод им. Л. Я. Карпова“, повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 600 постоянных рабочих мест, привлечь более 4,8 млрд рублей инвестиций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Менделеевске создается территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Менделеевск».

Определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объем капиталовложений резидентов.

На сегодня заключены соглашения о намерениях по реализации 15 инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется глубокая переработка зерна, строительство молочного комплекса, выращивание и реализация рыбы, производство товарного бетона, упаковочной тары, корпусной мебели, мотоблоков и т. д.

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