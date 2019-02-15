Татар-информ

15 февраля 2019, 17:58

ОбществоКультура

На улицу Кремлевская для съемок фильма «Зулейха открывает глаза» завезли тысячу тонн снега

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ОбществоКультура

На улицу Кремлевская для съемок фильма «Зулейха открывает глаза» завезли тысячу тонн снега

Фото: Салават Камалетдинов

Начавшиеся сегодня съемки в центре столицы РТ продлятся до 18 февраля.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На улицу Кремлевская в Казани для съемок фильма «Зулейха открывает глаза» по мотивам романа Гузель Яхиной завезли около тысячи тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Снег для кинематографистов привезли с территории Национального музея РТ и Центрального стадиона, от подножия Казанского Кремля. Уже завезенный объем в Комитете внешнего благоустройства города назвали достаточным. Свою роль тут сыграла и установившаяся в Казани снежная погода.

Сцены, которые будут сниматься на Кремлевской, станут самыми массовыми в восьмисерийном фильме: в них будут задействованы более 150 человек и 30 конных обозов.

Стартовавшие сегодня съемки продлятся до 18 февраля, после чего дорожные службы приступят к вывозу снега. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», движение в центре города будет ограничено до полуночи 20 февраля

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