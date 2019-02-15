На Кремлевской улице Казани стартуют съемки сериала «Зулейха открывает глаза»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на улице Кремлевская в Казани отснимут новые эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза». Об этом сообщила на своей странице в Facebook`e кинематографист Альбина Нафигова, представив снимки с декорированным в стиле 30-х годов Казанским Кремлем.





«Можно начинать! – анонсировала автор публикации начало съемок. – К нам опять пришла открывать глаза, поднимать веки, скрипеть копытами по снегу, шуршать страницами книги наша Зулейха».





Также на странице Альбины Нафиговой опубликовано видео с обозами лошадей. «Баа... Где столько саней взяли? Неужели есть еще? Или специально делали?» – спросили поклонники. «По сусекам», – лаконично отметила Альбина.





До Казани съемки проходили в Кукморском районе РТ.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в центре Казани на шесть дней продлили ограничение движения транспорта из-за съемок фильма. Движение по улице Кремлевская на участке от улицы Чернышевского до площади 1 Мая в обоих направлениях будет перекрыто с 7.00 14 февраля до 00.00 20-го. В это же время окажется закрыт спуск от площади 1 Мая к улице Баумана.

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