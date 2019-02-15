Талия Минуллина: Создание ТОР «Менделеевск» позволит повысить качество жизни в городе и районе

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Создание территории опережающего развития «Менделеевск» позволит повысить качество жизни в Менделеевском районе Татарстана. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Менделеевский район – индустриально-аграрный, с богатыми ресурсами, развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. Присвоение его административному центру статуса территории опережающего развития позволит повысить инвестиционную привлекательность города и всего района, улучшить экономические показатели и, как следствие, поднять уровень жизни», – отметила собеседница агентства.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня на встрече с главами регионов в Сочи объявил о создании территории опережающего развития «Менделеевск».

Ожидается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города, снизить ее зависимость от градообразующего предприятия – АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», повысить инвестиционную привлекательность, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь свыше 4,8 млрд рублей инвестиций.

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