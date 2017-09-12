Duracell «накроет» Татарстан сетью из 2 тыс. пунктов сбора батареек для утилизации

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ»). Duracell создаст в Татарстане 2 тыс. точек сбора батареек для утилизации. Об этом сообщил руководитель «Дюрасел Раша» Юрий Коротаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы хотим поставить большее количество контейнеров в дополнение к рознице в школах и [на объектах] ЖКХ и наладить тонкие связи между теми, кто батарейки выбрасывает, и теми, кто их принимает и утилизирует», – отметил он.

При этом, по словам Коротаева, Duracell послужит катализатором для создания сети пунктов сбора использованных батареек по всей стране. Пока же в Татарстане число контейнеров, принимающих топливные элементы, исчисляется, по информации главы компании, «десятками».

«Мы планируем увеличить [количество] точек сбора до 2 тыс. по всему Татарстану. Нам сложно оценить на данный момент проект по инвестициям. Но мы готовы поддержать те направления, которые для нас приоритетны», – подчеркнул Коротаев.

«Мы договорились больше вовлекать в это людей. Я думаю, вся проблема сегодня в том, что маркетинг слабый. Надо распространять информацию о вреде [неутилизированных батареек]. Надо контейнеры поставить в образовательных учреждениях, в детских садах. Сейчас у нас будет такая расширенная акция – соглашение мы подписали», – отметила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Татарстан подписал в Сочи на полях инвестиционного форума соглашение с Duracell о развитии системы утилизации топливных элементов. Компания Duracell планирует довести сбор отработанных батареек и аккумуляторов до 60% от общего количества потребляемых в республике.

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