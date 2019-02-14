Татарстан подписал в Сочи соглашение с Duracell о развитии системы утилизации топливных элементов

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Татарстан будет использовать опыт Duracell в развитии системы утилизации химических батареек и аккумуляторов. Соглашение об этом было подписано сегодня на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщил «Татар-информ» министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, компания Duracell планирует довести сбор отработанных батареек и аккумуляторов до 60% от потребляемых в республике.

«Они себя позиционируют как социально ответственная компания и берут на себя сбор и утилизацию батареек в социальных учреждениях республики. Этот объем батареек не будет попадать в природу, нарушать экологию», — сказал министр.

Он отметил, что российское подразделение Duracell, компания «Дюраселл Раша» полностью берет на себя работу по сбору и утилизации отработанных батареек, в свою очередь республика предоставляет возможности организовать точки сбора. «Мы также будем прорабатывать вопрос с коммерческими компаниями, чтобы заключали договора об утилизации химических топливных элементов», — уточнил министр.

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