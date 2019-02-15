(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Стали известны подробности ДТП, в котором погиб имам Муслюмовского района РТ, их сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня ранним утром на 966-м километре трассы Москва – Уфа 36-летний водитель "Лады", по предварительной информации, превысил скорость, потерял управление и перевернулся в кювет», – рассказали в МВД по РТ.

Авария произошла в Мамадышском районе РТ. «Лада Гранта» перевернулась в кювет, водитель погиб от полученных травм на месте аварии.

Как выяснилось, в ДТП погиб имам Муслюмовского района РТ Венер (Абдулькарим) Муратов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что свои соболезнования по поводу гибели Абдулькарима хазрата Муратова выразил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов.

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