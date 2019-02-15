Имам-мухтасиб Муслюмовского района РТ погиб в автокатастрофе

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Имам-мухтасиб Муслюмовского района Республики Татарстан Абдулькарим хазрат Муратов погиб в ДТП. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, погибшего в результате автокатастрофы Абдулькарима хазрата Муратова. Я разделяю с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты», – написал он в социальной сети.
Мансур хазрат Джалялетдинов отметил, что внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь – это утрата, которую невозможно восполнить. Он с глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии.
«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими уважаемого хазрата. Взываем Всевышнего Аллаха об упокоении душ погибших. Поистине, мы все во власти Аллаха, и лишь к Нему возвратимся. Прошу Вас принять мое искреннее соболезнование», – написал заместитель муфтия РТ по работе с территориями.
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Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, погибшего в результате автокатастрофы, имам-мухтасиба Муслюмовского района Республики Татарстан Абдулькарим хазрата Муратова. Я разделяю с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь – утрата, которую нельзя восполнить. С глубоким прискорбием воспринял я трагическое известие о случившемся. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими уважаемого хазрата. Взываем Всевышнего Аллаха об упокоении душ погибших. «Поистине, мы все во власти Аллаха, и лишь к Нему возвратимся». Прошу Вас принять мое искреннее соболезнование. Бүген юл халәкатендә фаҗигале рәвештә безнең арабыздан хөрмәтле хазрәтебез, коллегабыз, дустыбыз, Мөслим районының имам-мөхтәсибе Абдулькәрим хазрәт Муратов Аллаһ тәгаләнең хозурына күчте. Бу кайгылы хабәрне йөрәк сыкранып кабул итте. Ихлас күңелдән бу кайгыны хазрәтнең туганнары белән уртаклашамын. АллаҺ тәгалә аның барасы урыннарын фирдәвес җәннәтләрендә насыйп итсен, бу дөньяда яшәгән вакытында булган ялгышлыкларын һәм гонаһларын гафулардан иләсен. Бу фаҗигадә безнең өчен, өммәтебез өчен олы югалту булды. "Чынлыкта без барыбызда Аллаһ тәгаләнең хокемендә һәм бары тик Аңа гына кире кайтачакбыз". Аллаһ тәгалә кылган догаларыбызны кабул итсен.