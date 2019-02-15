Имам-мухтасиб Муслюмовского района РТ погиб в автокатастрофе

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Имам-мухтасиб Муслюмовского района Республики Татарстан Абдулькарим хазрат Муратов погиб в ДТП. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, погибшего в результате автокатастрофы Абдулькарима хазрата Муратова. Я разделяю с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты», – написал он в социальной сети.

Мансур хазрат Джалялетдинов отметил, что внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь – это утрата, которую невозможно восполнить. Он с глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии.

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими уважаемого хазрата. Взываем Всевышнего Аллаха об упокоении душ погибших. Поистине, мы все во власти Аллаха, и лишь к Нему возвратимся. Прошу Вас принять мое искреннее соболезнование», – написал заместитель муфтия РТ по работе с территориями.

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