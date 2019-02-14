(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В России хотят ввести «культурные нормативы» для школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Мы сейчас работаем над созданием одного межведомственного проекта совместно с Министерством просвещения. Он будет называться „Культурные нормативы для школьника“. Идея заключается в том, чтобы интегрировать в учебную программу культурные компоненты», — рассказал Мединский в ходе Российского инвестфорума в Сочи.

Глава ведомства пояснил, что учащиеся должны будут посещать определенное число выставок, спектаклей, музеи и посмотреть ряд фильмов, «желательно отечественных».

Впечатлениями им надо будет поделиться в специально созданном дневнике бумажного или электронного типа.

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