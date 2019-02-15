В Татарстане аграрии получат целевые бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане сельхозпроизводители получат целевые бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений под урожай 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов, эти деньги получат хозяйства, которые до 30 марта представят в министерство документы о накоплении минеральных удобрений не менее 30 кг действующего вещества на гектар посевной площади.

Средства таким сельхозпредприятиям будут выделяться из расчета свыше 500 рублей на гектар посевов. «На это предусмотрена финансовая поддержка в объеме 1,5 млрд рублей – это целевые средства из бюджета республики на закупку минеральных удобрений», – уточнил замминистра.

По данным Минсельхозпрода РТ на 13 февраля, по республике накоплено минеральных удобрений 24,5 кг действующего вещества на гектар посевной площади, что составляет 35% к прогнозу (70 кг д. в./га). При этом более 30 кг д. в./га накопили 23 из 43 муниципальных районов республики.

Важность накопления минеральных удобрений в необходимых объемах отметил на расширенном заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов, говоря о предстоящих весенних полевых работах. «Приоритет – посевная кампания. Необходимо завершить работы по ремонту техники, подготовку семенного материала. Ну и самое главное – накопить необходимое количество удобрений», – подчеркнул он, заметив, что без удобрений работа будет неэффективной.

«Наша задача – достичь 70 кг действующего вещества на гектар», – напомнил Президент РТ участникам расширенного заседания коллегии Минсельхозпрода региона.

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