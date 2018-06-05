Рустам Минниханов поставил приоритетные задачи для проведения успешной посевной кампании

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил приоритетные задачи, которые необходимо выполнить для успешного проведения предстоящей посевной кампании.

«Приоритет – посевная кампания. Необходимо завершить работу по ремонту сельхозтехники, подготовку семенного материала и, самое главное, накопить необходимое количество минеральных удобрений. Неоднократно эта тема поднимается. У нас большая разница в хозяйствах районов по накопленному количеству удобрений. А без них работа будет неэффективной. Наша задача – достичь 70 кг в действующем веществе на гектар», – сказал Президент РТ.

Он заметил, что «без достаточных средств качественно провести полевые работы сложно». «Федеральные субсидии получены, но главы районов, руководители сельхозформирований должны работать с партнерами, с банками. А министерство должно работать с федеральным центром о возможности увеличения лимита», – подчеркнул Минниханов.

Он также призвал активизировать работу потребкоопераций. «Это огромный потенциал, который надо использовать», – констатировал Президент РТ.

Говоря о льготном дизельном топливе для сферы сельского хозяйства, Рустам Минниханов сообщил, что с 2010 года «Татнефть» и «ТАИФ» поставили 1,2 млн тонн топлива.

«Итоги года достойные. Год был сложный. В объемах произведенной продукции из-за засухи мы потеряли, но потенциал есть», – заключил Президент РТ.

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