Сабурская: Нужно продумать меры по предупреждению дискриминации по возрасту при приеме на работу

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Минтруда РТ и органам службы занятости необходимо предусмотреть меры по предупреждению дискриминации по возрасту при приеме на работу. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на 45-м заседании Государственного Совета РТ V созыва.

«Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ и органам службы занятости необходимо предусмотреть системные меры по предупреждению дискриминации при приеме на работу по возрастному признаку», – подчеркнула докладчик.

По словам Сабурской, в прошлом году татарстанцы обращались в органы власти по поводу повышения пенсионного возраста. «Изменения в законодательстве в части повышения пенсионного возраста, несомненно, вызвали тревогу относительно своего будущего у многих татарстанцев. Государственные органы эту тревогу не оставили без внимания. Организована работа по профессиональному переобучению лиц предпенсионного возраста. Одновременно была организована консультационная работа с населением», – отметила она.

При этом, по мнению омбудсмена, работа госорганов должна быть направлена и на «использование упреждающих мер к работодателям».

«В конце прошлого года в ходе мониторинга общедоступных сайтов по поиску вакансий в Интернете нами были выявлены случаи размещения сведений о вакансиях администраторов, операторов ПК, секретарей и ряде других должностей офисных работников, содержащих такой критерий подбора соискателя, как возраст. В одних случаях предельный возраст претендента составлял 55 лет, в других был снижен до 45 лет», – подчеркнула Сабурская.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.