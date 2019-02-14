Сабурская заявила о росте числа обращений по защите права человека на образование

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В 2018 году увеличилось число обращений по защите права человека на образование. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на 45-м заседании Государственного Совета РТ V созыва.

«С учетом того, что количество обращений данной тематики возросло и у моих коллег в других регионах РФ, в ноябре прошлого года в Москве прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, посвященное проблемам, существующим в данной сфере», – рассказала докладчик.

По словам Сабурской, до сих пор не решена проблема необоснованных отказов в приеме учащихся в 10-й класс. «Необходим механизм, обеспечивающий прозрачность приема заявлений, чтобы дети и их родители при подаче заявления могли непосредственно видеть, есть ли свободные места. Иначе и дальше правды здесь будут добиваться только самые принципиальные, обращаясь с жалобами на директоров школ, в том числе и в наш адрес», – подчеркнула она.

В настоящее время в СМИ обсуждается тема межличностных конфликтов между участниками образовательных отношений, продолжила докладчик. «Считаю, что требует совершенствования работа по внедрению медиативных практик как приоритетного способа их решения. По данным Министерства образования и науки РТ, на конец 2018 года службы школьной медиации были образованы менее чем в трети образовательных учреждений», – отметила она.

Уполномоченный по правам человека также заметила, что есть обращения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья по сопровождению тьютором их ребенка. «Для исключения возможной вариативности в реализации равного права на доступ к образованию детей представляется необходимым Министерству образования и науки республики разработать региональную модель сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья тьютором. Она станет ориентиром для образовательных организаций, в которых обучаются дети, нуждающиеся в обеспечении данной услугой», – заключила Сабурская.

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