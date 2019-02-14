В Татарстане на начало 2019 года задолженность по зарплате составила почти 100 млн рублей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате составила почти 100 млн рублей. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на 45-м заседании Государственного Совета РТ V созыва.

В целом по республике, согласно статистическим данным, ситуация с задолженностью по заработной плате ухудшилась почти в десять раз, отметила докладчик. «По состоянию на 1 января 2019 года сумма задолженности составила почти 100 млн рублей. В основном это связано с ситуацией вокруг АО “Судоходная компания “Татфлот”“», – пояснила она.

По словам Сабурской, в прошлом году на 100 работодателей, которые погасили задолженность

по зарплате после решения суда, приходилось шесть работодателей, чье местонахождение не удалось установить либо у которых не оказалось имущества, на которое может быть обращено взыскание.

«В 2017 году число таких проблемных работодателей составляло четыре-пять, в то время как в 2016 году – всего два. В абсолютных показателях число таких исполнительных производств в 2018 году составило 194 на общую сумму 10 млн 894 тыс. рублей», – рассказала уполномоченный по правам человека в РТ.

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