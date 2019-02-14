В Нижнекамске откроется производство микрофибры, нацеленное на экспорт за рубеж

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Нижнекамске появится производство микрофибры, которую планируется экспортировать за рубеж. Об этом рассказал мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Это большой проект, который захватит не только нишу Татарстана и России. Мы предполагаем экспорт и импорт 50 на 50», — прокомментировал Метшин подписание соглашения о реализации проекта по производству микрофибры.

Он отметил, что это большой проект и по производственному циклу, и по подготовке и вводу в эксплуатацию. На производстве планируется создать порядка 300 рабочих мест.

«Производство микрофибры — очень большой проект. Он предусматривает привлечение инвестиций в объеме 1 млрд 600 млн рублей», — подчеркнул мэр Нижнекамска.

Соглашение о реализации проекта подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Свои подписи под ним поставили глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин и гендиректор ООО «Камский завод полимерных материалов» Игорь Иванов.

На Российском инвестфоруме в Сочи также подписано соглашение о намерениях создать оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» с банями и бассейнами.

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