Комплекс «Нижнекамские термы» с банями и бассейнами откроется в августе 2020 года

(Сочи, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Оздоровительный комплекс «Нижнекамские термы» с банями и бассейнами введут в эксплуатацию в августе 2020 года. Об этом сказал мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Айдар Метшин корреспонденту ИА «Татар-информ».

«"Термы" — это оздоровительный комплекс, комплекс бань. Они будут разные по направлениям: это и русская баня, и хамам — в принципе все виды. Открытые, закрытые бассейны, лечебные процедуры. Такой комплекс, очень доступный для всех категорий, и для пенсионеров, и для среднего уровня. Мы рассчитываем создать условия для разных категорий наших людей», — сказал Айдар Метшин.

Он добавил, что «Термы» будут включать в себя «элементы аквапарка» и развлечения для детей. Но ключевое назначение комплекса — это медицинские и оздоровительные услуги.

«Мы планируем где-то в августе следующего года ввести его в эксплуатацию. Объем инвестиций 370 млн рублей, там мы планируем создать порядка 150 рабочих мест», — сказал мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района.

Соглашение о намерениях по реализации оздоровительного комплекса подписано между муниципальным образованием «Город Нижнекамск» и ООО «Нижнекамские Термы» в рамках Российского инвестфорума в Сочи. Подписание состоялось в присутствии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

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