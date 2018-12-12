Депутаты Госсовета РТ поддержали обращение к Медведеву о госпрограмме по борьбе с борщевиком

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана поддержали обращение к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о необходимости разработки госпрограммы по ликвидации борщевика Сосновского на территории страны. Такое решение было принято сегодня на 45-м заседании парламента республики.

Проблема разрастания борщевика Сосновского – общая для всей России, отметил председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«За последние два года 480 человек получили ожоги от борщевика. В этом году в бюджете республики выделено 10 млн рублей на борьбу с ним, но этого недостаточно», – подчеркнул депутат.

Борщевик Сосновского «процветает» во многих районах республики, добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «Вопрос носит межрегиональный характер», – добавил он.

Обращение Госсовета РТ по вопросу о необходимости разработки государственной программы РФ по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны будет направлено Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

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