Галимова: Шаймиев подарил Путину книгу благотворителей, где указана фамилия Президента РФ

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Первый Президент республики, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к встрече главы государства Владимира Путина и Президента Татарстана Рустама Минниханова, на которой вручил Владимиру Владимировичу книгу благотворителей. Об этом на брифинге в Доме Правительства заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В рамках этой трехсторонней встречи Минтимер Шарипович рассказал о деятельности фонда „Возрождение“ и вручил ему [Владимиру Путину] книгу. Эта книга – один из томов благотворителей, в которую внесена фамилия Владимира Владимировича Путина», — сказала она.

Президента РФ таким образом поблагодарили за поддержку реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний город Болгар», за особый вклад в возрождение значимых историко-культурных памятников, имеющих всемирную и универсальную ценность, добавила Галимова.

12 февраля Владимир Путин посетил Татарстан для участия в расширенном заседании президиума Госсовета РФ по улучшению жилищных условий, после которого провел встречу с Рустамом Миннихановым. Также Владимир Путин поблагодарил Минтимера Шаймиева за неизменный вклад в развитие республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вопросы, которые поднимались на встрече Президента России Владимира Путина с общественностью в Казани, формируются в протокол поручений.

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