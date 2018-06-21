После встречи Путина с общественностью в Казани будет сформирован протокол поручений

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Вопросы, которые поднимались на встрече Президента России Владимира Путина с общественностью в Казани, формируются в протокол поручений. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Прежде чем прошло заседание Госсовета, здесь в Казани состоялась встреча с общественниками. Поднимался ряд вопросов, связанных с темой „Зеленого щита“, многоэтажных школ, открытия музея в Ту-144. Все эти вопросы по поручению Рустама Нургалиевича [Минниханова] сейчас формируются в документ, протокол поручений», — сказала Галимова.

Она добавила, что каждый вопрос будет отдельно прорабатываться и отдельно решаться. Сейчас ими занимаются в Аппарате Президента РТ и профильные ведомства.

Встреча Президента России Владимира Путина прошла в обновленном культурном центре «Московский» 12 февраля. Так, например, глава российского государства обещал поддержать открытие музея техники в Ту-144 и поручил решить проблему переполненных школ Казани.

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