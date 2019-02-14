Евгений Аркуша: «Падения цен на бензин из-за профицита топлива ждать не стоит»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша положительно оценивает создавшийся профицит топлива на российском рынке. По его сообщениям ИА «Татар-информ», переизбыток нефтепродуктов сохранится лишь до начала весенних сельскохозяйственных работ.

«Дальше профицит сыграет только положительную роль, и не будет резкого скачка цен, которого ожидали с ростом акцизов и НДС, они ведь увеличились в 1,5 раза. Задача сегодня – удержать рост в пределах инфляции, и я уверен, что это сделать удастся, особенно на фоне профицита», — прокомментировал Аркуша.

Также глава топливного союза России отметил, что на данный момент экспортный паритет на 8-9 тыс. рублей выше внутренних цен, а оптовые цены «неестественно низкие».

«Да, рынок перенасыщен, но это происходит только в начале года из-за низкого спроса. Поэтому ясно будет с наступлением весенних месяцев — весной будет спрос и внутри, и извне. Декабрь – февраль — это всегда месяцы низкого спроса», — добавил Аркуша.

Отдельно Президент РТС отметил торжественное начало отгрузки автобензинов с нижнекамского «Танеко» при участии Президента РФ и Президента Татарстана.

«Давно ждали "Танеко" по бензинам. Несколько лет назад обещали запустить. "Танеко" все же сыграет большую роль, чем Антипинский НПЗ. 1,1 млн тонн в год — это внушительные объемы», — подытожил Аркуша.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о заявлениях экспертов американской компании топливной инженерии Argus Consulting, в которых говорится, что в России создается профицит топлива при низком внутреннем спросе и проблемами с экспортом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.