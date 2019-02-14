Эксперты: Новые установки татарстанского «Танеко» могут сформировать профицит бензина в РФ

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Эксперты в сфере топливной инженерии Argus Consulting отметили заметное увеличение и переизбыток производимого в России бензина, об этом сообщают «Ведомости». Владимир Путин в январе 2018 года уже дал старт двум установкам на татарстанском «Танеко», а спустя год, 12 февраля 2019-го, запустил промышленную отгрузку бензинов с нижнекамского НПЗ.

После запуска в 2018 году установок на «Танеко», где в результате был освоен выпуск высококачественных товарных бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, и начала работы новых установок Антипинского нефтеперерабатывающего завода профицит производства топлива увеличился еще на 2 млн тонн. Основной проблемой эксперты называют медленный рост спроса на нефтепродукты внутри страны. В это же время конкуренция экспорта растет, и НПЗ придется ставить новые задачи и оперативно искать иные каналы сбыта топлива.

«В 2011 году рынок бензина регулярно балансировал на грани дефицита: любой незапланированный ремонт или остановка НПЗ, увеличение экспортных поставок приводили к кризису», — напомнил старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов.

Стоит отметить, что в 2011 году Правительство страны поставило задачу увеличить производство бензинов, авиатоплива и керосина. Нефтяники увеличили производимое топливо путем установки новых объектов НПЗ, что до 2026 года увеличит профицит бензинов еще на 3 млн тонн.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.