Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде, метелях и сильном ветре

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня вечером, завтра ночью и днем местами на территории Татарстана вероятны метели, возможен слабый гололед, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В темное время суток будет дуть сильный юго-западный ветер порывами до 17 м/с (в том числе в Казани – вечером 13-го числа и ночью 14-го).

В ночные часы ожидается до 10, а при прояснениях – и до 15 градусов мороза.

Днем температура воздуха составит от +1 до -4 (на востоке – до -7) градусов. На дорогах образуется гололедица.

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