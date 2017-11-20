Татар-информ

14 декабря 2018, 14:14

Спорт

Билялетдинов перед игрой с «Автомобилистом»: Есть желание и возможности возглавить конференцию

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Спорт

Билялетдинов перед игрой с «Автомобилистом»: Есть желание и возможности возглавить конференцию

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Лидером конференции «Восток» КХЛ сейчас является команда из Екатеринбурга.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после сегодняшней открытой тренировки прокомментировал ход подготовки команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с лидером «Востока» «Автомобилистом» и заявил, что его команда хочет и может стать лидером конференции.

Говоря о состоянии команды, Билялетдинов отметил неполный состав из-за отсутствия сборников. «Некоторые игроки у нас сегодня отсутствовали, потому что они в сборных (Андрей Педан в первой сборной России, Иржи Секач в сборной Чехии на Евротуре в Москве, Владислав Подъяпольский и Роман Абросимов в олимпийской сборной России – прим. Т-и). Есть и травмированные (Антон Ландер, Федор Малыхин – прим. Т-и). В целом, я считаю, подготовка идёт нормально. У нас есть еще два дня до матча, чтобы поработать», – подчеркнул он.

Отдельно Билялетдинов прокомментировал ситуацию с Александром Свитовым и Андреем Марковым, которые сегодня не тренировались с основой: «Свитов под вопросом, а Марков должен сыграть».

Билялетдинов убежден, что «Ак Барс», отстающий от лидера «Востока» на четыре очка, может и должен стать лидером конференции. «Мы об этом не говорим, но желание у нас есть. Мы всегда ставим высокие задачи: иногда получается, иногда нет. Но, во всяком случае, возможности у нас есть, надо попытаться достать лидера», – заявил специалист.

Не без юмора обычно суровый наставник казанцев ответил на вопрос о новичке команды – телеведущем Евгение Савине, сказав, что тот пока не готов играть. «Ему надо еще подготовиться, он пока не совсем готов. Немного надо поработать. Ему надо было летний сбор с нами пройти», – пояснил он.

17 декабря «Ак Барс» дома примет «Автомобилист», начало встречи – в 19 часов. 

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