«Ак Барс» подписал бывшего футболиста Савина

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Евгением Савиным – бывшим футболистом, сообщает пресс-служба клуба.

Уроженец Белозерска Евгений Савин за свою карьеру выступал за такие команды, как «Амкар», «Анжи», «Арсенал», «Крылья Советов», «Локомотив», «Луч-Энергия», «Томь», «Тюмень», «Урал», «Химки». В составе «Арсенала» – победитель Второго дивизиона России (2013), в составе «Луча-Энергии» – обладатель Кубка ФНЛ (2014). В 2006-м вызывался в молодежную и олимпийскую сборные России, в 2007-м – в национальную сборную.

После окончания профессиональной карьеры в 2015 году спортсмен занялся комментированием футбольных матчей (в том числе и игр ЧМ-2018 на «Первом канале»). В 2018-м снялся в эпизодической роли в картине Данилы Козловского «Тренер». Выступает как видеоблогер на YouTube.

Сам Савин заметил, что КХЛ – «это очень крутой вызов», но он «умеет стоять на коньках». При этом он не без самоиронии констатировал: «Главное – не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно».

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