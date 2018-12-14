70% городских и 85% сельских татар в качестве родного языка признают татарский

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Большинство татар, 70% горожан и 85% сельчан, в качестве родного языка признают татарский. Об этом было сказано сегодня на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

86,5% опрошенных татар, живущих в селах, свободно говорят, читают и пишут на своем родном языке. Среди татар, проживающих в городе, такое владение татарским признали 67,6% татар.

При этом 87% городских татар и 91% сельских считают, что их дети должны владеть татарским языком.

«Если сравнить полученные данные с аналогичными показателями 2001 года, наблюдается позитивная динамика знания татарами-горожанами татарского языка. То есть доля свободно говорящих, читающих и пишущих на нем выросла на 8%», – отмечается в материалах к заседанию совета.

Социологический опрос для выявления особенностей этноязыкового поведения представителей народов Татарстана был проведен в ноябре 2017 года среди 1,5 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше.

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