В Иннополисе стартовали курсы по информатизации для чиновников

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Иннополисе начался второй поток программы обучения для госслужащих Татарстана. Об этом рассказал вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на открытии деловой программы второго федерального отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018.

«Сегодня в Иннополисе стартовал второй поток для госслужащих. Республика не только системно выходит на этапы подготовки специалистов в области профессионального мастерства, но и уделяет большое внимание сфере подготовки государственных служащих», – отметил министр.

В течение 16 академических часов руководители органов государственной власти будут обучаться по направлению «Цифровая трансформация».

Организаторами обучающих курсов стали Аппарат Президента РТ и Министерство информатизации и связи РТ, а также Университет Иннополис.

Первый поток программы обучения госслужащих цифровой трансформации был организован с 7 по 9 декабря.

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