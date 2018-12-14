Татар-информ

14 декабря 2018, 10:22

Общество

Александр Терентьев: 83% жителей считают ситуацию в Татарстане стабильной

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Общество

Александр Терентьев: 83% жителей считают ситуацию в Татарстане стабильной

Фото: архив/Рамиль Гали

По словам замруководителя Аппарата Президента РТ, население республики в целом положительно оценивает состояние межнациональных отношений.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Примерно 83% жителей Татарстана считают ситуацию в республике «стабильной и спокойной». Такие данные привел сегодня на заседании Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Подавляющее большинство жителей Татарстана ощущают близость с людьми своей национальности. Об этом заявляют 87% татар и 83% русских. Близость с людьми своей веры (по идентичности) ощущают 78% татар и 72% русских, добавил докладчик.

По словам Терентьева, с 2016 по 2018 год в республике проведено 27 комплексных социологических исследований. «Население в целом положительно оценивает состояние межнациональных отношений», – заметил он.

Около 95% респондентов указали, что «положительно» или «спокойно» относятся к представителям других народов, проживающих в Татарстане. Кроме того, оценивают состояние межнациональных отношений как стабильное и спокойное 76,9%.

Согласно результатам исследований, более 80% татарстанцев проявляют общероссийскую идентичность, 85% респондентов выражают ощущение близости с жителями республики (87% татар, 83% русских, 80% представителей других национальностей). При этом 93% опрошенных не сталкивались с нарушением прав или ограничением возможностей из-за национальности.

Результаты социсследований среди мигрантов свидетельствуют, что 37% респондентов планируют жить и работать в РТ, 33% «возможно, здесь останутся», 1% собирается переехать в другой регион и 28,3% намерены уехать.

«В связи с распространением радикальных религиозных идей при взаимодействии с правоохранительными органами проводится профилактическая работа. Ситуация в целом находится под контролем», – подчеркнул Терентьев.

Он также отметил, что за последние три года в Татарстане построено 45 мечетей и 39 православных храмов и часовен, возводятся 38 мечетей и 48 церквей, реставрируются 65 храмов.

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