Медведев включил Казань в число аэропортов с duty free в зонах прилета

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» вошел в число воздушных гаваней, в зонах прилета которых будет разрешено открывать магазины беспошлинной торговли (duty free). Соответствующее постановление Правительства России подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Определены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых допускается беспошлинная реализация товаров физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС воздушным или водным транспортом», – отмечается в документе, размещенном на сайте Правительства.

Всего в перечень пунктов пропуска, в зонах прибытия которых могут быть созданы магазины duty free, вошли 75 аэропортов, 35 морских портов и три речных гавани. До этого магазины беспошлинной торговли могли функционировать только в зонах отбытия.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», по итогам 2018 года аэропорт Казани должен на четверть нарастить международный пассажиропоток.

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