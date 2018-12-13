По итогам года аэропорт Казани на четверть нарастит международный пассажиропоток

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В этом году Международный аэропорт «Казань» планирует обслужить на 25% больше, чем годом ранее, пассажиров из-за рубежа. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал гендиректор аэропорта Алексей Старостин.

«Этот год мы планируем завершить с приростом 20% по отношению к предыдущему году. А именно – 3,1 млн обслуженных пассажиров, что на полмиллиона больше 2017 года. При этом если говорить только о международных направлениях, то прирост составит даже 25%», – отметил Старостин.

По его словам, наибольшие показатели прироста пассажиропотока пришлись на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Даже если брать конкретные сутки с 6 по 7 июля – в день проведения матча четвертьфинала аэропорт Казани обслужил 26 тыс. 153 пассажира, это абсолютный рекорд аэропорта. И Международный аэропорт "Казань" работал в штатном режиме», – подчеркнул Старостин.

В следующем году казанский аэропорт намерен нарастить пассажиропоток на 6-7% и обслужить около 3,3 млн пассажиров, заключил собеседник агентства.

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