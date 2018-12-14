В России хотят почти на четверть увеличить минимальную цену шампанского

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Минимальная розничная цена шампанского уже с 2019 года может увеличиться почти на 25% – до 202 рублей. Соответствующее предложение направила в Министерство финансов РФ Ассоциация производителей игристых вин, пишет газета «Известия».

Организация рассчитала необходимый, на взгляд ее участников, размер увеличения цены с учетом повышения НДС с 18 до 20% и иных затрат, связанных с производством шампанского, его реализацией и уплатой акциза.

Минфин вместе с другими ведомствами сейчас рассматривает вопрос повышения минимальной розничной цены на игристые вина, однако конкретные решения пока отсутствуют, пояснили в пресс-службе ведомства.

Последний раз минимальная розничная цена шампанского была повышена в 2016 году. С тех пор она составляет 164 рубля за бутылку объемом 0,75 л.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору шампанского на Новый год.

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