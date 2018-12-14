Татар-информ

14 декабря 2018, 07:57

Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское на Новый год

Рекомендуем

Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское на Новый год

На прилавках российских магазинов увеличивается доля «игристых винных напитков» с красивыми «иностранными» названиями.

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать игристое вино и не спутать его с винным напитком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сначала нужно читать этикетку, так как на прилавках российских магазинов увеличивается доля «игристых винных напитков» с красивыми «иностранными» названиями, которые похожи на название итальянских винных торговых марок. Такой напиток может иметь любой фруктовый аромат, но к настоящему игристому вину эти напитки отношения не имеют. Чаще всего они на 50% состоят из виноматериала, а также ароматизаторов, воды, красителей и искусственной газации.

Если на этикетке отсутствует надпись «российское шампанское» или «игристое вино», переверните бутылку и, скорее всего, найдете надпись «винный напиток газированный».

Также нужно помнить, что цена на игристые вина из отечественного винограда начинается от 300 рублей за бутылку. На распродажах их можно купить и за 200 рублей. Чтобы точно знать, что «игристое» сделано из отечественного винограда, ищите на этикетке маркировку «вино защищенного географического указания» или «вино защищенного наименования места происхождения». Такая надпись может быть и на акцизной марке, уточняют в Роскачестве.

Температура подачи игристых вин колеблется в диапазоне 6 — 9 градусов. Если вино дорогое коллекционное — температура может приблизиться к 10 градусам. Недорогое вино с остаточным сахаром лучше пить ледяным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Менделеевские сварщики предприятия АО «Аммоний» сразились за звание лучшего
Новости дня
09:30
Приборы учета нового поколения начали внедрять в филиале ОАО «Сетевая компания»

В следующем году системами интеллектуального учета электроэнергии предполагается охватить территорию всей республики.

09:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о конкурсе для студентов-журналистов «Комеш калэм»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:22
В России хотят почти на четверть увеличить минимальную цену шампанского
08:29
В Мензелинске в частном доме из-за неисправного дымохода сгорел мужчина

Пожар целиком охватил один из домов на Пролетарской улице.

08:23
Глава Минздрава указала на угрозу ожирения россиян
07:57
В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское на Новый год
07:31
В МВД предложили сократить время на выдачу водительских прав
07:08
Главой фракции «Единой России» в Казгордуме выбрали директора зооботсада

Фанис Нурмухаметов в сентябре 2015 года избран депутатом Казанской городской Думы.

06:45
Дмитрий Патрушев: Новая госпрограмма обеспечит комплексный подход к развитию сельских территорий

В 2018 году на финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» направлено 32,8 млрд рублей.

06:22
В этом году средняя зарплата в Елабуге составила 33,5 тыс. рублей

На сессии района представили прогноз социально-экономических показателей территории.

05:47
Поэт Роберт Миннуллин и драматург Данил Салихов проведут в Нижнекамске встречу с читателями

Вечер пройдет в центральной библиотеке имени Тукая.

04:13
Менделеевские сварщики предприятия АО «Аммоний» сразились за звание лучшего

«Лучший по профессии» среди сварщиков стал хорошей возможностью продемонстрировать профессиональные навыки.

03:15
В Кукморе отпраздновали 20-летие медресе

Приоритетной задачей медресе является подготовка имамов и преподавателей для сельских приходов.

02:40
Пестречинский музей в селе Кряш-Серда войдет в новый туристический маршрут

В музее можно будет познакомиться с бытом и культурой кряшен района, например, узнать, чем отличался костюм кряшсердинцев от костюма жителей Ковали.

01:15
В Спасском районе реконструкторы устроили битву на Чудском озере

Мероприятие под названием «Не в силе Бог, а в правде» организовал благотворительный фонд святого мученика Феодора Болгарского.

00:11
В Нижнекамске слабослышащие дети стали изучать английский с помощью местного телеканала

Ребята обрадовались тому, что у них появилась возможность расширить свой кругозор, сломать преграды и почувствовать себя как все.

13.12 23:50
Басков оказался персонажем комиксов Marvel

Персонаж появлялся в комиксе The Avengers Prelude: Black Widow Strikes 2012 года.

13.12 23:34
IBSF отстранила главу Федерации бобслея РФ за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи
13.12 23:18
Эксперты назвали самые безопасные автомобили 2018 года
13.12 23:18
Дни венгерского кино в Казани открылись фильмом о Великой Отечественной войне

Фестиваль проходит впервые в кинотеатре «Мир».

13.12 23:02
Химия в чистящих средствах «учит» микробов противостоять антибиотикам
13.12 22:52
Юристы и адвокаты бесплатно проконсультировали татарстанцев по вопросам законодательства

Всего помощь получили 567 жителей республики.

13.12 22:36
В Санкт-Петербурге состоялся этап I Международного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

По результатам конкурса члены жюри подвели итоги по разным возрастным категориям и номинациям и наградили победителей.

13.12 22:29
Мешавшее огнеборцам проехать к месту пожара в казанском дворе авто очевидцы убрали вручную

Пожар случился в одной из квартир на седьмом этаже дома № 100 в ЖК «Соловьиная роща».

13.12 22:20
Школьники Татарстана могут поучаствовать во всероссийском экологическом конкурсе

Российское движение школьников запустило конкурс «На старт, эко-отряд!».

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×