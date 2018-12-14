В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское на Новый год

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать игристое вино и не спутать его с винным напитком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сначала нужно читать этикетку, так как на прилавках российских магазинов увеличивается доля «игристых винных напитков» с красивыми «иностранными» названиями, которые похожи на название итальянских винных торговых марок. Такой напиток может иметь любой фруктовый аромат, но к настоящему игристому вину эти напитки отношения не имеют. Чаще всего они на 50% состоят из виноматериала, а также ароматизаторов, воды, красителей и искусственной газации.

Если на этикетке отсутствует надпись «российское шампанское» или «игристое вино», переверните бутылку и, скорее всего, найдете надпись «винный напиток газированный».

Также нужно помнить, что цена на игристые вина из отечественного винограда начинается от 300 рублей за бутылку. На распродажах их можно купить и за 200 рублей. Чтобы точно знать, что «игристое» сделано из отечественного винограда, ищите на этикетке маркировку «вино защищенного географического указания» или «вино защищенного наименования места происхождения». Такая надпись может быть и на акцизной марке, уточняют в Роскачестве.

Температура подачи игристых вин колеблется в диапазоне 6 — 9 градусов. Если вино дорогое коллекционное — температура может приблизиться к 10 градусам. Недорогое вино с остаточным сахаром лучше пить ледяным.

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