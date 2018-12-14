Главой фракции «Единой России» в Казгордуме выбрали директора зооботсада

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Депутат Казгордумы, директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов возглавил фракцию партии «Единая Россия» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Фанис Нурмухаметов родился в Нижнекамском районе, занимался пассажирскими перевозками», — говорится в сообщении. С 2012 года занимает должность директора Казанского зооботсада. В сентябре 2015 года избран депутатом Казанской городской Думы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на ХХХ сессии Казгордумы приняли бюджет Казани на 2019 год, он составит 23,02 млрд рублей, что на 6,5% выше аналогичных показателей 2018 года.

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