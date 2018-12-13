Татар-информ

13 декабря 2018, 11:00

Экономика и финансы

В следующем году бюджет Казани превысит 23 млрд рублей

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Экономика и финансы

В следующем году бюджет Казани превысит 23 млрд рублей

Фото: архив/Рамиль Гали

Городские власти намерены увеличивать казну на протяжении следующих трех лет.

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Доходы казанского бюджета в 2019 году должны достигнуть 23,02 млрд рублей. Это на 6,5% выше аналогичных показателей текущего года. Такие цифры были озвучены в ходе ХХХ сессии Казгордумы. 

«Доходы бюджета города Казани на 2019 год прогнозируются в сумме 23 млрд 23,4 млн рублей. По сравнению с показателем решения о бюджете города на 2018 год увеличение составит 6,5%, или 1,4 млрд рублей», — сообщил докладчик.

Рост доходов городского бюджета предполагается и в плановый период 2020-2021 годов. Так, в 2020 году городская казна должна получить уже 23,6 млрд рублей (рост на 2,6%), а в 2021 году показатель планируют увеличить до 23,7 млрд рублей (рост на 0,3%). 

При этом доля собственных доходов в городском бюджете в следующем году должна составить 65,8% от их общего объема. Большую часть из них составят налоговые поступления (более 85%). Неналоговые доходы и дотации казанской казны составят 14,2% и 0,1% соответсвенно.

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