В Челнах суд лишил свободы на семь лет и четыре месяца мужчину, порезавшего соседа из-за парковки

(Набережные Челны, 13 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд отправил на семь лет и четыре месяца в колонию строгого режима мужчину, порезавшего соседа из-за ссоры по поводу парковки.

Сегодня состоялись судебные прения по громкому делу о разборке из-за парковки во дворе, в ходе которой мужчина нанес соседу свыше 12 ножевых ударов.

Прокурор потребовал для подсудимого 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, адвокат попросил прекратить уголовное дело, поскольку его подопечный действовал в рамках необходимой обороны.

Однако суд счел доводы защиты неубедительными и отправил подсудимого на семь лет и четыре месяца в колонию строгого режима.

Поножовщина произошла 14 октября в 21-м комплексе в подъезде дома № 24б. За пять дней до этого соседи высказали 32-летнему Денису Сафонову свои претензии по поводу того, что тот оставляет свою машину на тротуаре впритык к детской площадке. Мужчина свою вину не признал. И даже полез в драку с 29-летним Магомедом Нуцалхановым. Через несколько дней после происшествия Нуцалханов решил замять конфликт, о чем при случайной встрече сообщил Сафонову. Однако в ответ тот вынул нож и стал наносить удары.

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