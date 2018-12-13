В Челнах прокурор запросил для устроившего поножовщину из-за места парковки 10 лет строгого режима

(Набережные Челны, 13 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прокурор запросил для мужчины, устроившего поножовщину из-за места парковки, 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сегодня состоялись судебные прения по громкому делу о разборке из-за парковки во дворе, в ходе которой мужчина нанес соседу свыше 12 ножевых ударов.

Поножовщина произошла 14 октября в 21-м комплексе в подъезде дома № 24б. За пять дней до этого соседи высказали 32-летнему Денису Сафонову свои претензии из-за того, что тот оставлял свою машину на тротуаре впритык к детской площадке.

Мужчина свою вину не признал. И даже полез в драку с 29-летним Магомедом Нуцалхановым.

Через несколько дней после происшествия Нуцалханов решил замять конфликт, о чем при случайной встрече сообщил Сафонову. Однако в ответ тот вынул нож и стал наносить удары.

На суде Сафонов свою вину признал частично. Сказал, что убивать не хотел. Нуцалханов попросил наказать обидчика по всей строгости закона.

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