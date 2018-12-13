(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). После отравления казанских школьников крысиным ядом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По мнению надзорного ведомства, одной из основных причин случившегося стало недобросовестное или небрежное отношение к исполнению своих обязанностей неустановленных должностных лиц образовательной организации, которые допустили наличие ядовитого вещества в доступном для детей месте», – уточнил Руслан Галиев.

Прокуратура республики взяла на особый контроль расследование уголовного дела.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 ноября в казанской школе № 60 трое учеников младших классов отравились крысином ядом. Школьница обнаружила пакет с обработанными зернами под батареей в актовом зале и попробовала их. После этого девочка поделилась находкой с друзьями.

Прокуратура выяснила, что работы по дезинсекции и дератизации в школе проводила специализированная компания по договору. Представители фирмы ежемесячно обследовали школу на наличие крыс и насекомых, и при необходимости раскладывали ядовитые приманки в подвале. В других помещениях и кабинетах школы ядовитые средства они не раскладывали. Также стало известно, что часть приманок для грызунов сотрудница компании передала работнику школы для самостоятельного использования.

После прокурорской проверки женщине-дезинфектору был объявлен выговор и ее лишили премии.



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