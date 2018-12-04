(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура в Казани требует возбудить дело о халатности после того, как школьники съели крысиный яд, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Авиастроительного района Казани завершила проверку по факту информации об отравлении учащихся одной из городских школ. Были опрошены должностные лица школы, а также организации, проводившей в учебном заведении дератизационные мероприятия», – уточнил агентству Руслан Галиев.

Как удалось выяснить надзорному ведомству, работы по дезинсекции и дератизации в школе проводила специализированная компания по договору. Дератизатор рассказала, что сотрудники фирмы ежемесячно обследовали учебное заведение на наличие крыс и насекомых, и при необходимости раскладывали ядовитые приманки в подвале. В других помещениях и кабинетах школы ядовитые средства они не раскладывали.

При этом сотрудница фирмы уточнила, что часть приманок для грызунов она передала работнику школы для самостоятельного использования.

Дератизатора после служебной проверки привлекли к дисциплинарной ответственности и лишили премии.

Прокуратура Авиастроительного района Казани направила в следственные органы требование о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую пятницу в ДРКБ из казанской школы № 60 были доставлены трое 9-летних детей с признаками отравления крысиным ядом. По предварительным данным, девочка нашла на полу за батареей в актовом зале пакет с зернами, попробовала одно из них и предложила друзьям.

После происшествия прокуратура республики начала проверку. В Роспотребнадзоре по РТ заявили, что дератизация помещений школы была проведена с нарушениями, и крысиный яд лежал в доступных для детей местах.





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