Бронзовый призер «Добровольца России» из Нижнекамска рассказала о необычных домашних питомцах

(Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Нижнекамская школьница Лиза Сперанская, завоевавшая третье место на федеральном конкурсе «Доброволец России 2018», рассказала о своем добровольчестве и необычных домашних питомцах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



На конкурс «Доброволец России» Лиза подала заявку с проектом Recycling is life. Цель проекта в том, чтобы в Нижнекамске были установлены контейнеры для сбора пластика и стекла, которые в обмен на бытовые отходы будут выдавать корм для бездомных животных. По словам призера конкурса, это очень полезно и для экологии края, и для животных. Сейчас Лиза обдумывает, как продвигать проект и размышляет над снижением сметы проекта.



В волонтерство Лиза пришла в 2015 году, она принимала участие во всех мероприятиях. Девушка рассказала, что ей нравилось помогать детям и пожилым людям в различных социальных центрах. Также школьница на регулярной основе посещала ветеринарную клинику в качестве волонтера, где ее научили проводить кастрацию, ставить уколы и системы.



Дома у Лизы живут две фретки Нюша и Алиса, кот Баки, две красноухие черепашки Джинни и Марс и пять ахатинских улиток. При этом никого их них девушка не покупала – она забирала их либо от плохих хозяев, либо с улицы.



Сейчас Лиза мечтает стать студенткой Ветеринарного института и продолжать помогать животным. «Моя жизнь уже связана с животными и не заниматься их проблемами для меня уже очень сложно. Так как я люблю лечить зверей и видеть их счастливые глаза после выздоровления. Я переживаю, если увижу несчастного голодного зверя. Я делаю все, чтобы ему помочь», – поведала Лиза Сперанская.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.