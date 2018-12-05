Нижнекамский проект кормушек для бездомных собак завоевал «бронзу» на «Добровольце России»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Нижнекамская школьница Лиза Сперанская завоевала третье место на федеральном конкурсе «Доброволец России 2018». Сейчас девушка находится в эпицентре торжеств по случаю Дня волонтера в России, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Проект Лизы предполагает установку в городе автоматов, которые в обмен на пластиковые бутылки выдают корм для бездомных животных.



Школьница призналась, что первое место она не заняла, поэтому денег на реализацию проекта ей не выделят, но она обязательно продолжит продвигать идею и искать спонсоров.



Девушка собирается всю жизнь посвятить лечению животных, и уже сейчас практикуется в одной из городских клиник. «Каждый раз, когда у меня будут спрашивать, почему ты решила стать ветеринаром, я просто буду показывать эти фото», – написано у нее на страничке в социальной сети.

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