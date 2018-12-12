Татар-информ

12 декабря 2018, 22:25

Экономика и финансыОбщество

Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

Со временем ставка для строительных компаний будет равняться 7–9 % годовых.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). После перехода на проектное финансирование средняя ставка по кредитам для застройщиков со временем составит 7–9 % годовых. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на круглом столе по долевому строительству в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, сначала банки будут ориентироваться на кредитные риски и исходить из рыночной ставки, которая на данный момент равняется 11-12%. Затем по мере накопления средств на эскроу-счетах они начнут снижать ставку.

В итоге, заметила Полякова, ставка будет находиться в диапазоне от 7 до 9%, порой снижаясь и до 5-6% годовых. Зависеть она будет от рентабельности проекта, скорости продаж квартир и финансовой устойчивости застройщика, заключила зампред Центробанка.

С 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны использовать эскроу-счета, на которые будут поступать деньги дольщиков. При этом девелоперы не смогут использовать эти средства до передачи квартир покупателям. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», по оценке компании PwC в результате жилье на начальных стадиях строительства подорожает на 9%

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов заявил о необходимости находить новые рынки сбыта для продукции РТ
Новости дня
22:45
К концу года на рынке труда Татарстана сократилось число вакансий

В республике зарегистрировано более 10 тыс. безработных.

22:36
В шести моногородах Татарстана наблюдается рост количества безработных

За неделю число безработных не изменилось только в одном моногороде республики – Менделеевске.

22:34
Главный тренер ХК с мячом «Динамо»: Недоволен исполнением угловых, надеюсь, это нехватка практики

Ильяс Хандаев назвал причиной неудачи перерыв в сезоне.

22:26
В Казани приставы арестовали бытовую технику женщины, задолжавшей алименты почти на полмиллиона

В Казани приставы вышли в очередной рейд по взысканию алиментов с женщин-должниц.

22:25
Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
22:06
Наставник клуба по хоккею с мячом «Уральский трубник»: Была мужская борьба, но мы в ней победили

Алексей Жеребков прокомментировал победу над «Динамо-Казань» со счётом 3:6.

21:56
Участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы
21:50
УНИКС выиграл в матче с «Уникахой» и гарантировал себе первое место в группе Кубка Европы

На счету у обеих команд — и у казанцев, и у испанцев — до сегодняшнего матча было по 7 побед при 1 поражении в группе.

21:46
В черном списке Росконтроля оказались 17 брендов сливочного масла
21:38
В России на 6% выросло число людей, готовых к переезду для трудоустройства
21:24
Хоккеисты «Динамо-Казани» проиграли третий матч из четырех последних

Встреча на стадионе «Ракета» против «Уральского трубника» завершилась со счетом 3:6.

21:10
«Водоканал»: В Казани изношено более 70% сетей и сооружений водоснабжения

Значительная часть инженерных сетей в столице Татарстана была проложена в 50-70-х годах прошлого века.

21:00
Госдума поддержала продление льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
20:44
Директор «Водоканала» предложил вдвое поднять тарифы на воду в Казани

Минимально необходимый тариф на 2019 год должен составлять 36 рублей по водоснабжению и 30 рублей по водоотведению, заявил Андрей Егоров.

20:42
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и 2019 годах
20:30
Минниханов заявил о необходимости находить новые рынки сбыта для продукции РТ

На экспорт идет примерно половина продукции промышленности республики.

20:22
Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования
20:10
Президент РТ призвал активнее использовать татарский язык для его сохранения

По мнению Рустама Минниханова, работу по сохранению языка должны вести в том числе и сами его носители.

19:58
Рустам Минниханов: Проект Соборной мечети Казани требует серьезной проработки

Президент РТ заверил, что соборная мечеть будет возводиться не за счет бюджетных средств.

19:56
Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке сигаретных пачек
19:42
Союз WorldSkills Russia дал высшую оценку «Казань Экспо»

Международный выставочный центр принимает первый чемпионат WorldSkills федерального значения.

19:32
В Татарстане откроется шестой в стране игровой парк для слабовидящих детей

Волонтеры подарят воспитанникам казанского реабилитационного центра «Ярдэм» новогодние подарки.

19:20
Страны ЕАЭС намерены ввести единую электронную валюту
19:08
В Казани стартовал чемпионат в сфере IT и IoT-технологий DigitalSkills 2018

Состязания по 24 компетенциям собрали на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» свыше 200 участников из 14 стран мира.

18:56
Росстат улучшил прогноз роста ВВП страны в III квартале
События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×