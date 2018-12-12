Центробанк назвал ставку проектного финансирования для застройщиков

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). После перехода на проектное финансирование средняя ставка по кредитам для застройщиков со временем составит 7–9 % годовых. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на круглом столе по долевому строительству в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, сначала банки будут ориентироваться на кредитные риски и исходить из рыночной ставки, которая на данный момент равняется 11-12%. Затем по мере накопления средств на эскроу-счетах они начнут снижать ставку.

В итоге, заметила Полякова, ставка будет находиться в диапазоне от 7 до 9%, порой снижаясь и до 5-6% годовых. Зависеть она будет от рентабельности проекта, скорости продаж квартир и финансовой устойчивости застройщика, заключила зампред Центробанка.

С 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны использовать эскроу-счета, на которые будут поступать деньги дольщиков. При этом девелоперы не смогут использовать эти средства до передачи квартир покупателям. Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», по оценке компании PwC в результате жилье на начальных стадиях строительства подорожает на 9%.

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