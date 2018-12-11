Квартиры на стадии котлована подорожают на 9% из-за эскроу

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Переход застройщиков на эскроу-счета приведет к удорожанию жилья на начальных стадиях строительства на 9%. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании PwC, передает ТАСС.

Сейчас девелоперы обычно предоставляют на старте продаж скидки в 19%, однако теперь для сохранения рентабельности им придется уменьшить их до 10%, пояснили эксперты.

При этом для точечной застройки себестоимость строительства увеличится на 3%, а для комплексного освоения территории – на 3,8%. Таким образом, эффект влияния эскроу-счетов «соразмерен инфляционному приросту», отметили специалисты.

Аналитики ориентировались на условные проекты точечной застройки площадью 10 тыс. кв. метров сроком строительства в два года с рентабельностью 12,6% при нынешней системе финансирования и комплексного освоения территории площадью 300 тыс. кв. метров сроком реализации в шесть с половиной лет и рентабельностью 9,6%.

С 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны использовать эскроу-счета, на которые будут поступать деньги дольщиков. При этом девелоперы не смогут использовать эти средства до передачи квартир покупателям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уже в декабре ставки по ипотечным кредитам в России могут увеличиться до 10%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.