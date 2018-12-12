Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019 и 2020 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию вице-президента, директора департамента стратегии и развития банка Екатерины Латыповой.

Сейчас аналитики Сбербанка предполагают, что курс российской валюты в 2019–2020 годах составит от 65 до 70 рублей за доллар. Прежде они ожидали уровня в 66,5 рубля за доллар в 2019-м и 67 рублей в 2020-м.

Инфляция же в стране, по ожиданиям специалистов банка, в 2019–2020 годах должна составить от 4% до 5%. Стратегия финансовой организации предполагала, что рост цен будет равняться 4,4% на конец 2019-го и 4% на конец 2020-го.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в 2019 году Центробанк ожидает от инфляции превышения планки в 5%, а в 2020-м – возвращения к уровню в 4%.

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