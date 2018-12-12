Татар-информ

12 декабря 2018, 21:00

ОбществоПроисшествия

Госдума поддержала продление льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

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ОбществоПроисшествия

Госдума поддержала продление льготного периода оплаты штрафов ГИБДД

Нововведение коснется случаев, когда копия постановления о штрафе приходит более чем через 20 дней после его вынесения.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Государственная Дума проголосовала за закон о продлении льготного 20-дневного срока уплаты административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения в размере 50% от суммы. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежде при приходе копии постановления о штрафе ГИБДД заказным письмом более чем через 20 дней после его вынесения гражданин терял право на уплату штрафа в половинном размере.

Нововведение предполагает, что теперь льготный срок будет действовать и в подобных случаях. До этого соответствующее постановление принял Конституционный суд РФ, и законопроект был разработан для его реализации.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Госавтоинспекции хотят вернуть право на техосмотр

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