Право на техосмотр хотят вернуть ГИБДД

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Вернуть ГИБДД право проведения техосмотра предложил депутат Государственной Думы Евгений Марченко на заседании парламента, передает агентство «Москва».

«После того, как техосмотр передали в ведение страховых компаний, вся страна идет и покупает эти диагностические карты, техосмотры никто не проходит. Выход только один: вернуть техосмотр в ГИБДД», — заявил депутат.

Марченко также обратил внимание на плюсы такого изменения. Он утверждает, что при проведении техосмотра ГИБДД его качество заметно улучшится, а государственный бюджет пополнится денежными средствами.

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