ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2018 и 2019 годах

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Организация стран – экспортеров нефти улучшила прогноз по объемам добычи нефти в России в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декабрьский отчет ОПЕК.

Максимума нефтедобычи за постсоветский период РФ достигла в октябре, он составил 11,61 млн баррелей в сутки. После этого добыча начала снижаться, но все равно остается выше прошлогоднего уровня.

В связи с этим, по мнению экспертов ОПЕК, суточная добыча нефти в России по итогам 2018 года составит 11,33 млн баррелей, что на 90 тыс. баррелей выше предшествующей оценки. В 2019-м же она должна увеличиться до уровня 11,44 млн баррелей.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей.

При этом Россия должна сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. РФ может выполнить условия сделки к маю будущего года.

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