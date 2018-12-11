Новак: Россия в декабре снизит добычу нефти до уровня октября

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Россия в декабре уменьшить добычу нефти приблизительно до октябрьского уровня. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

По оценке главы Минэнерго, за четыре месяца, с января по апрель, страна сможет выполнить условия сделки ОПЕК+ и сократить нефтедобычу на 228 тыс. баррелей в сутки. «Будем стараться. У всех компаний ситуация разная», – заметил он.

При этом, по словам министра, в декабре добыча не будет уменьшена по сравнению с октябрьским уровнем, к которому привязаны условия соглашения.

До этого Новак говорил, что график снижения добычи нефти по месяцам составлен и он предусматривает сокращение на 50–60 тыс. баррелей в сутки за январь.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», страны – участницы ОПЕК+ смогли договориться о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 млн баррелей. При этом Россия должна пойти на снижение в объеме 2% от октябрьского уровня в 11.4 млн баррелей.

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